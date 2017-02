Un soldat francès ha disparat al museu del Louvre, a París, contra un individu que duia un ganivet i que ha ferit lleument a un company seu al cap. El primer ministre francès, Bernard Cazenueve, ha assegurat que aparentment l’atac és un fet de ‘caràcter terrorista’. El ministre de l’Interior francès, Bruno Le Roux, ha dit en el seu compte de Twitter que ‘s’ha produït un seriós incident de seguretat’.

El sospitós ha quedat ferit de gravetat al ventre i ha estat traslladat a l’Hospital Georges Pompidou. Els fets han passat a Carrousel du Louvre, una de les entrades principals del museu. L’agressor portava dues motxilles al damunt, però després d’examinar-les la policia no hi ha trobat cap explosiu. Segons alguns testimonis, l’agressor hauria cridat ‘Déu és gran’ abans de l’atac. Funcionaris de la fiscalia antiterrorista s’han fet càrrec de la investigació.

El cap de la policia parisenca, Michel Cadot, ha informat que hi ha una segona persona detinguda: ‘Es comportava de manera sospitosa i ha estat detingut, però ara mateix no sembla que tingui cap vincle amb l’atac’.

L’estació de metro pròxima al museu, la Palais Royal – Musée du Louvre, i el mateix museu han estat tancats, segons que ha informat la RATP.

