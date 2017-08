El sindicat CGT d’autobusos de TMB ha rebutjat aquest dimarts que els vehicles s’utilitzessin dissabte passat a la tarda com a barrera contra possibles atemptats durant la manifestació del centre de Barcelona. Segons el sindicat, la mesura és ‘més que discutible’ perquè alguns dels vehicles utilitzen el gas com a combustible, i per això porten grans dipòsits amb gas a pressió.

En un comunicat, el sindicat explica que alguns autobusos que treballaven normalment van ser retirats del seu recorregut habitual i els seus conductors van ‘rebre instruccions’ per tallar carrers i avingudes per tal de resguardar els manifestants. Alguns autobusos van ser traslladats directament des dels seus dipòsits. Les mesures van ser ‘imposades’ en l’horari habitual de treball, i per això els conductors van haver de romandre amb els vehicles, ‘complint el paper de pilones mòbils.

Els treballadors diuen que refusen veure’s ‘involucrats en situacions alienes’ a la seva feina, ja que ‘en cap cas els treballadors i mitjans materials de l’empresa estan per suplir mesures que són estrictament policials’. ‘Esperem que esdeveniments com els que va patir la nostra ciutat no es repeteixin, però advertim que ens oposarem a qualsevol nou intent de posar en perill al personal i als mitjans de la nostra empresa’, conclou el comunicat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]