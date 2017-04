Algunes versions de la llegenda de Sant Jordi situen els fets a la vila de Montblanc i segurament per això cada any, pels volts de Sant Jordi, s’hi fa la Setmana Medieval. És una festa d’una setmana llarga de durada que aprofita del conjunt medieval del poble per recrear la famosa llegenda de Sant Jordi, la princesa i el drac. A més enguany la festa està d’aniversari: celebra 30 anys amb l’estrena d’un drac de mides espectaculars, que es podrà veure en acció durant les representacions d’aquest cap de setmana.

A Montblanc la llegenda de Sant Jordi s’explica a través de diverses escenes i arrenca el divendres amb la ‘dracum note’, un espectacle de llum, foc i so que serveix per a invocar el drac i acaba amb un correfoc. Però el moment culminant de la festa serà dissabte al vespre a la muralla, amb la representació dels passatges més coneguts de la llegenda de Sant Jordi. Serà en el decurs de l’espectacle quan es podrà veure en moviment el nou drac, que és articulat, es mou i fa 8,5 metres d’alçada.

La Setmana Medieval s’allargarà una setmana més, fins a l’1 de maig. A més de les diverses representacions de la llegenda de Sant Jordi, la fira medieval es complementa amb una mostra d’oficis antics, un mercat d’artesania i una escola de cavalleria destinada als infants. També es faran moltes altres activitats d’ambientació medieval com ara mostres de dansa, un gran banquet com els que es feien al segle XIV, un concurs de joglars, espectacles de malabars i falconeria i un parell de tornejos nocturns.

