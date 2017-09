La plaça de la Vila de Vilafranca ha tornat a viure un Sant Fèlix espectacular. Com ve essent costum els darrers anys, s’hi han citat les quatre colles més poderoses del panorama casteller: la Colla Vella Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la Colla Joves de Valls i els Castellers de Vilafranca. A excepció dels terrassencs, que han vist condicionada la seva actuació per una caiguda a primera ronda, totes elles han sortit ben satisfetes.

Els castellers de Vilafranca encaraven la diada amb la voluntat de fer la millor actuació de la història. No carregar el 4 de 10 emmanillat ha frustrat aquest objectiu, però no ha deslluït una actuació fantàstica, amb la qual els Verds igualen el seu millor registre, assolit en la diada de Tot Sants de l’any 2015. A més, la colla local s’ha endut la satisfacció d’haver descarregat la torre de vuit neta, que se’ls hi resistia des de feia dos anys.

