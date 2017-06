El polític socialdemòcrata alemany Bernhard Von Grünberg ha dit que Espanya és un ‘sistema totalitari’ i ha demanat a la Unió Europea que intervingui per a resoldre el conflicte entre Catalunya i l’estat espanyol. ‘Com a demòcrates europeus no podem aclucar-nos d’ulls’, ha dit en una entrevista a l’agència ACN.

Von Grünberg va ser diputat del Rin del Nord – Westfàlia fins fa pocs dies, quan va jubilar-se, i observador durant el procés participatiu del 9-N. Per ell, la falta de sensibilitat respecte de la memòria històrica és una de les causes de la falta de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat. Respecte de la judicialització del procés independentista, opina que és absurd jutjar polítics independentistes. A més, troba incomprensible que després de les grans mobilitzacions pacífiques del sobiranisme la resposta de l’estat espanyol sigui ‘tu has d’obeir això que dic jo i punt’.

‘Si hom diu que és una democràcia, no pot ser que quan dos milions d’habitants de set milions es manifesten al carrer, a Madrid pretenguin dir que això no és res, que no cal fer res’, ha dit. Per ell, aquesta actitud del govern espanyol no funciona i la persecució judicial de càrrecs electes només intensifica el conflicte.

Sobre el paper que ha de tenir la UE, diu: ‘Amb l’excusa que no volem un altre conflicte a Europa, presenciem sense dir res com a Espanya el sistema es torna cada vegada més autoritari.’ L’ex-diputat alemany ha lamentat que els europeus acceptessin Franco fins a la mort i, per tant, creu que ara tenen el deure d’involucrar-se en el conflicte català.

Grünberg creu que el procés català a Alemanya es percep una mica millor i amb més claredat aquests darrers anys. ‘A la premsa ara se’n parla millor en comparació amb fa uns anys, quan es deia que era un tema dels rics, com al nord d’Itàlia, que no volen compartir’, ha explicat. Ha recordat també que Catalunya és una societat molt solidària i ha criticat que el govern espanyol no permeti a la Generalitat d’acollir refugiats. ‘Quina bogeria és aquesta?’, ha exclamat.

