Un policia ha mort i un més ha resultat ferit en un tiroteig aquest vespre als Camps Elisis de París. La policia investiga els fets com un possible atemptat, malgrat que tampoc descarten que es tracti d’un robatori. El portaveu del ministeri d’Interior francès ha dit que encara és massa aviat per saber les causes de l’atac però la Direcció General de Seguretat confirma que es tracta d’un atemptat.

En el tiroteig hi ha implicades dues persones, una d’elles ha estat abatuda per les forces de seguretat i la segona ha fugit. Algunes fonts parlen d’un segon tiroteig durant la persecució. La policia ha desallotjat la zona, una de les més turístiques de la capital francesa, i les autoritats aconsellen no acostar-s’hi. Per seguretat s’han tancat les estacions de metro Franklin D. Roosevelt i George V de la línia 1, que circula per sota de l’avinguda dels Camps Elisis.

Les autoritats franceses temien que pogués haver-hi un atemptat dies abans de la primera volta de les eleccions franceses, que se celebren diumenge.

Ací podeu seguir en directe tot el que passa a París:

Aquestes són imatges de la capital francesa amb policies fent fora els vianants de la zona de l’atac.

DEVELOPING: One police officer killed, another wounded in Paris shooting https://t.co/Okz2bwUl4f pic.twitter.com/efKb3Mcobj — CBS News (@CBSNews) April 20, 2017

Hi haurà més informació

