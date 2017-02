El Mobile World Congres 2017, que arrencarà el proper 27 de febrer, estrenarà dues programacions específiques entorn els adolescents i les dones: ‘YoMo’ i ‘Women 4Tech’. El primer s’adreçarà a joves d’entre 10 i 16 anys. ‘Tot i no ser consumidors principals, són el futur, i és important donar-los la oportunitat d’impulsar les noves tecnologies’, ha destacat aquest dimecres el conseller delegat de GSMA, John Hoffman. Alhora, també es vol animar els joves a eliminar l’escletxa de gènere en la indústria de la telefonia mòbil, una qüestió que es treballarà a fons a ‘Women 4Tech’. Aquí s’hi englobaran diverses ponències i trobades empresarials, amb l’objectiu que les dones arribin a representar el 25% dels assistents al MWC. D’altra banda, l’edició d’aquest any comptarà amb el conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, contrarestant l’absència del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. GSMA ha atribuït el canvi a la voluntat d’aconseguir una ‘rotació’ de continguts.

