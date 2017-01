ACN Torredembarra.-Un jutjat contenciós de Tarragona obliga l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragonès) a retirar l’estelada de l’edifici consistorial i a col·locar la bandera espanyola en el pal oficial. La sentència, que el consistori ha donat a conèixer aquest dimarts, respon a un contenciós administratiu interposat per la Delegació del govern espanyol a Catalunya. Actualment, els pals de les banderes del consistori estan buits i només hi oneja l’estelada al capdamunt de l’edifici. D’altra banda, un altre jutjat contenciós administratiu de Tarragona també ha resolt, arran d’una denúncia de l’Advocacia de l’Estat, declarar nul de ple dret l’acord del ple de 31 de juliol de 2015 que va acordar col·locar una fotografia del Rei de mida carnet damunt la porta d’accés a la sala de plens, juntament amb una imatge del president de la Generalitat de la mateixa mida. Aquesta segona sentència obliga el consistori a col·locar la fotografia oficial del Rei en “un lloc preferent” de la sala de plens.

Segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC), compareixerà aquest dimecres al matí en roda de premsa per valorar ambdues sentències i anunciar les decisions que s’adoptaran a partir d’ara.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]