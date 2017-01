El titular del Jutjat de Primera Instància número 14 de Palma ha admès a tràmit la demanda de la presidenta del parlament balear, Xelo Huertas, contra Podem, i ha establert una vista el 9 de febrer per a decidir mesures cautelars.

Així ho han confirmat fonts del TSJIB, i també ho ha comunicat la mateixa Huertas a la Junta de Portaveus i la mesa del parlament en un escrit registrat aquest matí a la cambra. En el text Huertas torna a demanar que no es prengui cap decisió que l’afecti fins que se celebri la vista.

En un altre escrit, la presidenta ja va sol·licitar a la mesa que no adopti cap acord fins que els tribunals resolguin la demanda que va interposar contra Podem.

La presidenta va interposar aquesta demanda contra Podem el 4 de gener en considerar que l’expulsió dictada per la comissió de garanties democràtiques estatal del partit, estaria vulerant els seus drets fonamentals.

Huertas va ser expulsada el 22 de desembre perquè hom li atribueix una vulneració del codi ètic del partit per haver amenaçat de votar contra el pressupost autonòmic per afavorir a un company, Daniel Bachiller, també expedientat.

