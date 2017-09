Un informe jurídic encarregat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) conclou que els funcionaris dels municipis no cometran cap delicte pel fet de facilitar el referèndum, tot i que pot haver-hi ‘elements de desobediència’ sotmesos a una interpretació judicial posterior.

L’AMI ha enviat aquest informe als 787 municipis adherits. Segons el text, l’existència del delicte de desobediència dependria de si es considera que el marc legal vigent és el català, fixat per la llei del referèndum, o l’espanyol, però ‘no pertoca als funcionaris’ interpretar-ho. Els autors reconeixen que es tracta d’una qüestió complexa que parteix d’una situació extraordinària.

L’informe considera que l’ordenament jurídic vigent és el català, emparat en els principis del dret internacional i de la Unió Europea. En conseqüència, descarta la possible comissió de cap delicte per part dels funcionaris locals que col·laborin amb el referèndum.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]