El Consorci Provincial de Bombers de València ha donat per perimetrat l’incendi que ha tingut lloc a l’empresa de productes químics Indukern, al polígon Font del Gerro de Paterna (València). Les autoritats demanen el confinament de la població, tancar portes, finestres i sistemes de ventilació externs.

Encara que des de l’Ajuntament de la localitat s’havia informat que el foc estava controlat, bombers han precisat que el foc únicament està perimetrat. Com a conseqüència de l’incendi, que està provocant un gran núvol de fum negre, s’ha hagut de tallar la xarxa de clavegueram i el subministrament de gas natural a la zona afectada, en la qual treballen 40 efectius de bombers dels parcs de Paterna, Burjassot, Catarroja, i Torrent.

Com a conseqüència del foc, un treballador de l’empresa de 27 anys ha resultat ferit amb cremades de segon grau, en un sis per cent del cos, tot i que ja ha estat donat d’alta, segons l’empresa.

Així mateix, les classes s’han suspès a les escoles pròximes a l’empresa i s’ha tallat al trànsit el túnel de la segona fase de Font del Gerro, segons que ha informat l’Ajuntament. L’incendi s’ha originat amb una explosió a les 09:24 en aquesta empresa química, situada al carrer ciutat de Barcelona, ​​d’aquest polígon industrial. A més de bombers, s’han mobilitzat efectius policials, i romanen de manera preventiva una unitat del SAMU i una unitat de SVB.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]