Un atracador ha assaltat avui una entitat bancària de ‘La Caixa’ situada entre els carrers Gran Via i Farell, al Districte de Sants de Barcelona, i s’ha endut 1.200 euros després d’aconseguir fugir. Segons han informat fonts policials, l’home ha arribat a l’oficina amb la cara tapada perquè no se’l pogués identificar i abans de fugir amb els diners hi ha deixat un paquet sospitós, tot i que al final ha resultat no ser explosiu. L’atracador anava armat, tot i que segons els Mossos d’Esquadra encara es desconeix si es tracta d’una arma real o simulada. El succés ha tingut lloc al voltant de dos quarts de nou del matí i des d’aleshores la policia catalana investiga els fets i en busca l’autor.

