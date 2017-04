Perquè la paraula especial ens ofereix diverses accepcions i significats que pensem que li escauen d’allò més a aquest Fes Ta Festa de Setmana Santa.

Especial per insòlit, ja que el nostre director, en Jesús Ventura, canvia de locutor de companyia i, com que l’Amadeu Carbó se n’ha anat de vacances, ha comptat amb la visita sorpresa del senyor Llorenç Aguilà, que comença il·lusionat la carrera com a locutor radiofònic. No podem parlar d’una ‘jove’ promesa però…

