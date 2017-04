La necessitat de donar una resposta democràtica a les aspiracions polítiques de Catalunya va centrar el primer acte organitzat pel grup de discussió sobre Catalunya, creat el març passat a Westminster. L’ex-cònsol britànic a Barcelona Geoff Cowling va fer una de les intervencions més dures. Va criticar els arguments espanyols contra la independència i va titllar la constitució espanyola de massa rígida per oferir una solució a les demandes del Principat.

Segons Cowling, la constitució no escrita del Regne Unit permet al govern no dependre ‘de les decisions dels polítics del passat’ i per tant afrontar nous escenaris polítics com el referèndum escocès: ‘Algunes vegades encarar les realitats polítiques del moment és més important que fer seguidisme d’una legislació passada’. ‘No crec que això passi a Espanya’, va afegir.

Al debat també hi van participar George Kerevan, diputat del Partit Nacional Escocès (SNP), i Hywel Williams, diputat pel Plaid Cymru gal·lès. El diputat escocès, que va ser un dels impulsors del grup, va afirmar que només hi ha una solució democràtica per a Catalunya: deixar votar a la ciutadania. ‘Europa les coses es decideixen parlant, debatent i votant’, va dir.

El diputat escocès va lamentar la persecució i inhabilitació de càrrecs electes per part de la justícia espanyola. Sobre la inhabilitació de Francesc Homs, va afirmar que és una situació ‘impensable al Regne Unit’. A més, va fer una crida al govern espanyol perquè reflexioni sobre l’ús que fa dels tribunals.

Williams va expressar la seva simpatia pel cas català i va dir que ‘correspon als catalans decidir el seu futur polític’. En aquest sentit, va afirmar que el dret a l’autodeterminació és un dret democràtic, però va afegir que ‘no correspon a altres països establir quins han de ser els termes d’una negociació ni qui són els líders autoritzats’ per fer-lo viable.

Durant el debat, que va comptar amb l’assistència i participació de més de 150 persones, també es va debatre sobre el paper de la UE i els organismes internacionals a l’hora de legitimar el procés català i donar suport a una eventual independència. Cowley va vaticinar que les aspiracions independentistes ‘poden rebre el suport de partits però no de països’, ja que els estats ‘prioritzaran la seva relació amb Espanya i el seu paper com a membre de la UE, l’ONU i l’OTAN abans que donar suport a una Catalunya independent’.