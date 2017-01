Un enregistrament publicat per eldiario.es implica al jutge del Tribunal Constitucional espanyol Pedro González-Trevijano, en un presumpte intent de suborn quan era rector de la Universitat Rey Juan Carlos. El magistrat va ser nomenat el 2013 pel govern de Mariano Rajoy.

A l’àudio, enregistrat el novembre del 2010, s’hi escolta com l’ex-vice-rector, degà de Telecomunicacions i actual candidat a la rectoria, Javier Ramos, li diu al professor Antonio Alonso, que és qui enregistra la conversa, que ha rebut un encàrrec de ‘Don Pedro, la màxima autoritat’, en referència a González-Trevijano. L’encàrrec en qüestió era un sopar amb David Ríos, el rival de l’ara magistrat del TC a les eleccions a la rectoria del 2009. Ríos havia interposat una demanada contra el rector perquè es presentava per un tercer mandat, malgrat que els estatuts de la universitat ho prohibeixen.

‘Tu em treus el contenciós perquè m’he presentat a la tercera reelecció com a rector i jo a canvi… Què vols? Diners, professors, departaments, espais’, detall Ramos sobre el seu encàrrec al seu interlocutor.

Ací podeu escoltar l’àudio sencer:

David Ríos, contactat per eldiario.es, ha confirmat que la reunió es va produir. De totes maneres aclareix que no va ser un sopar. Es va fer en una cafeteria i va durar mitja hora. ‘Javier Ramos em va dir que havia de treure la demana i em va demanar què volia a canvi. Va mencionar diners, un institut, càrrecs… Li vaig dir que no’. Ríos també confirma que Ramos li va dir que l’encàrrec ‘era del rector [Pedro González-Trevijano]’.

