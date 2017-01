BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El responsable d’una empresa encarregada d’organitzar campanyes electorals, congressos i altres esdeveniments per a Unió ha reconegut en judici que la Fundació Catalunya i Territori (FCT) va sufragar part dels 600.000 euros que, segons ell, la formació democratacristiana li devia per nombrosos tasques al partit.

En la seva declaració com a testimoni aquest dilluns a l’Audiència de Barcelona, el que era responsable de Kontrast Produccions, Jordi C., ha explicat que Josep Lluís Sánchez Llibre –un dels màxims responsables del partit– el va remetre a la FCT quan es va dirigir a ell per reclamar-li el deute.

Segons l’acusació de la Fiscalia, els vocals del patronat de la FCT Juan Alberto López i Miguel Ángel Cortés van pagar el 2006 “directament” a Kontrast Produccions 61.448 euros amb fons de la fundació, malgrat que en realitat es corresponien a serveis prestats a Unió i no a la fundació.

La Fiscalia sosté també que, un any abans, per indicació del llavors gerent d’Unió Josep Maria Núñez Cirera (mort en 2014), Kontrast Produccions va cobrar a diverses mercantils integrades en el Grup IMS tres factures per un import total de 116.483 euros que, en realitat, també eren esdeveniments organitzats per als democratacristians.

La Fiscalia de Barcelona sosté que Juan Alberto López i Miguel Ángel Cortés –que a més de vocals de la FCT eren administradors del Grup IMS– van pagar aquestes tres factures amb fons de la fundació.

El responsable de Kontrast Produccions ha reconegut en judici que, efectivament, per indicació del gerent del partit, va cobrar les factures a aquestes empreses a les quals no li havia fet cap servei, i que no es va negar que fos així, ja que el que volia era que Unió li pagués el que li devia com més aviat millor perquè la seva situació era insostenible: “No hi havia manera de cobrar”.

Jordi C. ha explicat que va conèixer al que era líder del partit, Josep Antoni Duran, i a altres responsables d’Unió en un viatge a Polònia el 1989 quan ell treballava per a TVE, i que va ser després quan va començar a encarregar-se de treballar en l’organització els seus congressos, mítings, rodes de premsa i altres esdeveniments, inclosa la campanya de les eleccions generals del 2004.

Per a això, Unió i Kontrast Produccions tenien un contracte per a la prestació d’aquests serveis pel qual el partit pagava a la productora 41.368 euros al mes; tot i això, a causa de a les despeses originats per la campanya del 2004, el 2005 aquesta quota no ha estat suficient i es va generar un deute que Jordi C. va reclamar reiteradament a Núñez Cirera, qui suposadament ho va derivar a la FCT per saldar-la.

PROBLEMES ECONÒMICS

El 2007, quan calia començar a preparar ja la campanya de les eleccions del 2008, Jordi C. i Unió van deixar de treballar junts: “Si la del 2004 no me l’havien pagat què anaven a fer amb la del 2008?”, s’ha preguntat en judici.

A dia d’avui, el partit està en concurs de creditors i té problemes per pagar els seus advocats en aquest judici –segons fonts judicials–, en què se l’acusa de beneficiar-se econòmicament de desviaments d’una trama suposadament delictiva, i per això s’asseu al banc dels acusats com a responsable civil a títol lucratiu.

