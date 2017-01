Els Mossos d’Esquadra i la policia espanyola han detingut una persona a Salamanca en una operació conjunta relacionada amb la filtració de dades personals de més de 5.500 agents de la policia catalana arran del pirateig que va patir la pàgina web del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) el maig passat. Paral·lelament, a Barcelona els Mossos d’Esquadra estan fent des d’avui al matí una entrada i escorcoll amb autorització judicial en un domicili de la capital catalana. Els pirates van difondre les dades a mitjans de maig i van publicar un comunicat fals anunciant la refundació de l’SME com a sindicat dels ‘drets humans’ i criticant l’actuació policial en els casos Benítez i Esther Quintana, entre d’altres.

