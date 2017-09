El batlle de Gimenells i el Pla de la Font, el socialista Dante Pérez, ha insultat la professora de castellà Sílvia Torres, usuària de Twitter, per haver dit que votarà sí l’1-O. Torres havia utilitzat l’etiqueta #JoTambéSócXarnego per a reivindicar els seus orígens, com tants altres usuaris de la xarxa social com a resposta a l’article del sub-director d’El Mundo.

Pérez l’ha titllat de ‘renegada’ i ha assegurat que els xarnegos són les persones més radicals.

Más que charnegos, renegados. Los más radicales, que ya es decir. pic.twitter.com/J72NkxRmod — Dante Pérez (@Dante_Gimenells) September 3, 2017

