Les restes d’un avió militar rus Tu-154 han estat trobades a les aigues del mar Negre. De moment no s’han trobat supervivents. En l’aparell hi viatjaven 83 passatgers i 8 tripulans i es dirigia cap a Síria. S’ha enlairat a les 3.20 hores de la matinada (hora catalana) des de l’aeroport de Sotxi, i pocs minuts després ha desparegut.

