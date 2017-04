LONDRES, 21 (Reuters/EP)

El Govern britànic ha dit aquest divendres que està disposat a ampliar el termini per a les converses per a la formació d’un Govern a Irlanda del Nord fins al 29 de juny, després de la convocatòria d’eleccions anticipades pel 8 de juny aprovada aquesta setmana.

“Si no és possible un acord abans de les eleccions generals, és just que donem flexibilitat perquè el proper Govern actuï pel major interès d’Irlanda del Nord i perquè hi hagi espai perquè els partits tanquin un acord”, ha afirmat el secretari d’Estat per a Irlanda del Nord, James Brokenshire, en un comunicat.

Brokenshire ha afirmat que la nova legislació donarà als partits polítics d’Irlanda del Nord fins al 29 de juny per tancar un nou Govern i nomenar els ministres que integrin el gabinet.

El DUP i el Sinn Féin van consumar els seus desacords al gener, després que el partit republicà qüestionés el paper de la ministra principal, Arlene Foster, en un controvertit programa energètic. La crisi es va saldar amb la convocatòria d’eleccions anticipades el 2 de març, en les quals el DUP va obtenir un escó d’avantatge sobre el seu rival.

Tant el Sinn Féin com el Partit Socialdemòcrata i Laborista (SDLP) han tret la possibilitat de celebrar uns nous comicis i la veritat és que, després d’un mes de diàleg, les posicions segueixen sense variacions. Una de les línies vermelles marcades pel Sinn Féin és la continuïtat de Foster al capdavant del Govern.

