Dos interns de la presó de Brians 2 han mort aquest cap de setmana després de ser trobats a primera hora del matí sense coneixement a les seves respectives cel·les. Un va ser trobat inconscient i va ser traslladat molt greu inicialment a l’hospital penitenciari de Terrassa i posteriorment al de Bellvitge, on ha mort. L’altre va ser declarat oficialment mort a la seva pròpia cel·la pels serveis mèdics de la presó. En tots dos casos, la mort s’atribueix a causes mèdiques no violentes, tot i que les autòpsies hauran de certificar el motiu exacte.

Segons ha informat el sindicat UGT, aquestes dues morts s’atribueixen a la ‘massificació’ del centre causada pel tancament de la presó Model de Barcelona. No obstant això, fonts del departament de Justícia consultades per l’ACN asseguren que l’ocupació de Brians 2 està per sota de la seva capacitat i que les morts no es poden atribuir a cap motiu concret relacionat amb la Model.

En un comunicat, el sindicat assegura que ja va advertir fa setmanes que ‘l’erràtica distribució d’interns que s’ha anat fent’ al llarg de les darreres setmanes comportaria una ‘perillosa massificació’ dels centres penitenciaris, i va avisar que ‘l’únic que acabaria provocant aquesta nova forma de fer política penitenciària seria l’increment de les situacions de risc i de les agressions’. En aquest sentit, assegura que a banda de les dues morts s’han produït vuit incidents de risc al centre, tot i que Justícia assegura que no hi ha hagut cap incidència remarcable.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]