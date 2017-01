BRUSSEL·LES, 9 (EUROPA PRESS)

Els liberals europeus en l’Eurocambra (ALDE) han tancat la porta a la possible entrada de l’euroescèptic Moviment 5 Estrelles (M5S) del còmic Beppe Grillo després de constatar que hi continua havent “diferències fonamentals” entre les parts, segons han informat a Europa Press fonts del grup.

Després d’una primera reunió de l’executiva del grup a porta tancada, les delegacions nacionals han arribat a la conclusió que “no hi ha suficients garanties” que la formació de Grillo complís les posicions pro europees que defensa ALDE.

Amb tot, el líder dels liberals al parlament Europeu, Guy Verhofstadt, creu que hi continua havent-hi punts en comú amb el partit italià per la qual cosa les dues parts seguiran treballant juntes en el futur a l’Eurocambra.

L’entrada dels 17 diputats de què disposa el Moviment 5 Estrelles en ALDE hauria convertit un altre cop els liberals en el tercer grup en l’Eurocambra. Inicialment estava previst que els membres del grup votessin aquest dimarts la possible entrada però el vot s’ha anul·lat, ja que ha quedat de manifest que no hi havia suficients suports perquè sortís endavant.

La decisió d’ALDE es produeix després que els integrants del M5S hagin donat suport mitjançant una votació en línia a la ruptura de relacions amb l’ultradretà Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP) a l’Eurocambra i la seva entrada en el grup liberal.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]