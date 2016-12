KÍEV, 30 (Reuters/EP)

Les forces de seguretat d’Ucraïna han detingut un home de 31 anys acusat d’assassinar una dona i la seva filla i que també planejava suposadament un atropellament massiu semblant als perpetrats aquest any a la ciutat francesa de Niça i a la capital alemanya, Berlín.

La Policia ha informat que l’home va assassinar les dues víctimes en una població de la regió d’Odessa, al sud del país, i després va incendiar dos habitatges. Va escapar de la zona en un camió robat i es va ocultar en un habitatge abandonat on va acabar sent detingut.

Un amic ha explicat davant de les autoritats que el suposat atacant, “armat i perillós” segons l’opinió de les autoritats, tenia previst utilitzar el camió com a instrument per a un atropellament massiu. Segons una portaveu de la Policia de la regió, Alyona Voitenko, el sospitós va arribar a dir: “Odessa plorarà, copejaré la ciutat en un camió”.

Diverses capitals europees han augmentat les seves mesures de seguretat amb vista a les festivitats de cap d’any, davant del temor que puguin produir-se nous atacs com el que va matar 12 persones a Berlín aquesta setmana passada.

