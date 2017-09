El cantant de Txarango, Alguer Miquel, ha assegurat que el tema Agafant Horitzó és una crida a aquella gent d’esquerres ‘que no sap com posicionar-se’ a votar positivament al referèndum de l’1-O. ‘Tant de bo la cançó s’acosti amb alegria a tots els indecisos que hi ha, a molta gent d’esquerres que necessitem com a actors imprescindibles’, ha assegurat a l’ACN Miquel.

Segons l’artista la independència és l’oportunitat ‘per reescriure les regles del joc’ i per tirar endavant una democràcia ‘més participativa, social i justa’. El cantant ha celebrat que la CUP utilitzi la cançó en la seva campanya i ha afirmat que ‘tant de bo la facin servir també els Comuns i altres indecisos’. Txarango no descarta interpretar el tema al final de cada concert d’ara fins a l’1 d’octubre.

Alguer Miquel ha confessat que ja preveien que la cançó tingués bona acceptació i fos ‘molt compartida’ i ha explicat que el moment polític ‘els interpel·la’ i que van creure que era un bon moment per comunicar el que pensaven des de la música. Per això, ha explicat, van escriure la lletra de la cançó pensant en un projecte més enllà de l’1-O perquè ‘entenen la independència com una oportunitat de construir un nou país’.

‘Un Sí matisat’

Des de Txarango han recordat que la formació ‘sempre s’ha posicionat políticament’ i que ‘cal ser valent’ tot i que accions com aquesta puguin provocar rebuig d’una part del seu públic. ‘És un sí matisat perquè no ens sentim còmodes en tots els sí. Ens trobem en un moment per capgirar-ho tot’, ha subratllat el cantant. Miquel ha explicat que el tema parteix d’una inquietud pròpia de Txarango de la qual s’han sumat altres artistes. Amb noms com Gemma Humet, Aspencat, Cesk Freixas, Los Kol·lontai i Ascensa Furore.

Miquel ha obert la porta a que qualsevol persona o col·lectiu que se senti identificat amb la peça pugui compartir-la. La lletra de la cançó està inspirada en el tema Article 1.1 de Cesc Freixas i en Ovidi Montllor. Agafant Horitzó ja acumula més de 287.000 reproduccions a Youtube.

