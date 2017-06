Dissabte comença el festival Sons del Món, amb un total de tretze concerts repartits fins al 5 d’agost. Els Amics de les Arts (8 de juliol), Txarango (21 de juliol) i Tom Jones (22 de juliol) encapçalen el cartell. Els Amics de les Arts durant sota el braç el darrer disc, Un gran poder. Txarango tocarà juntament amb Gertrudis també per a promocionar àlbum, El cor de la Terra. Tom Jones, en canvi, darrerament no ha publicat cap treball, però en té prou amb els cinquanta anys llargs de carrera, èxits com Sexbomb, it’s not unusual o Delilah i el fet de ser una icona de la cultura pop.

L’encarregada d’obrir el cicle musical és Chambao. I, al marge dels grups esmentats, passaran pels escenaris de Roses i Castelló d’Empúries Estrella Morente (7 de juliol), Rosana (28 de juliol), David Bustamante (29 de juliol) i Loquillo (4 d’agost). La resta de concerts aniran a càrrec de grans noms, com ara Pedro Guerra, Ramon Mirabet i Judit Nedderman. Però tenen la particularitat que es faran en petit format i en cellers de l’Empordà.

El vi és també una part important del festival. Per això alguns concerts aniran acompanyats d’un vi seleccionat per la sommelier Laura Masramon. Tots els vins són de la zona: en total, cinc de blancs i dos de negres acompanyaran les set experiències musicals.

