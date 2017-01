BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Twitter ha suspès el compte d’un usuari que va amenaçar de mort el dissabte 31 de desembre al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través d’aquesta xarxa social, com apareix publicat en la pàgina del seu compte.

L’usuari ‘@LittleMachix’ va respondre a la felicitació d’any nou feta per Puigdemont en Twitter amb el missatge: “Lament informar-lo però aquest 2017 la seva mort està declarada”.

En la publicació dirigida al president català va adjuntar una imatge d’un home subjectant un arma automàtica.

També va amenaçar un altre usuari que li va retreure el seu missatge al president català, al qual li va propinar: “Mira el que t’espera, fill de puta. Si segueixes parlant, no trigo a localitzar-te”, al costat de la imatge d’una pistola.

Puigdemont ja va rebre a l’octubre sengles amenaces en Twitter i Facebook que va posar en mans dels Mossos d’Esquadra, tot i que l’autor de l’amenaça feta a través de Facebook li va demanar perdó i Puigdemont va acceptar les seves disculpes.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]