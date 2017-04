TV3 estrenarà dilluns que ve, 24 d’abril, la segona temporada de ‘Nit i dia’, un ‘thriller’ realista protagonitzat per metges forenses, policies i jutges, que conviuen dia a dia amb els aspectes més foscos de la realitat. Jordi Bosch, Josep Maria Pou, Ramon Fontserè, Lluïsa Mallol, Peter Vives, Pep Cruz, Irene Montalà i Pol López són alguns dels noms que s’afegeixen en la segona etapa de la sèrie. L’escenari dels drames i relacions entre personatges complexos, lluny d’haver-se resolt amb un final feliç impossible, torna en aquesta nova història per aprofundir encara més en les seves dificultats per superar el passat i per entomar els seus destins.

En aquesta segona temporada, la sèrie insisteix en l’exploració del costat fosc de les persones i es cometen nous crims. La nova història parla del bé, del mal i de la corrupció però tant o més que això interessa el camí que ha portat els personatges fins aquí, i com el rastre que el passat ha deixat a les seves vides els persegueix incansablement. Els nous capítols plantegen el repte de com traslladar als espectadors de manera gràfica aquestes noves angoixes i misteris que envolten la trama mitjançant una acurada selecció d’espais que sovint són el reflex de l’ànima de qui els habita, segons destaca la televisió pública catalana.

En aquesta nova història, un jutge apareix mort en circumstàncies estranyes abans que pugui prendre declaració a un testimoni protegit que podria aportar proves concloents sobre la implicació d’un polític en una important trama de tràfic d’influències i blanqueig de diners. Es tracta d’un entramat que farà qualsevol cosa per evitar que la veritat surti a la llum. Alhora, la descoberta accidental del cadàver d’un nen desaparegut a Barcelona la primavera de 1992 destapa un terrible crim del passat. Un delicte que ja ha prescrit i una història que trasbalsa la vida de Sara Grau i que l’empeny a implicar-s’hi més enllà de les seves obligacions professionals en una investigació que connecta amb un episodi obscur de la seva infantesa. Dues trames paral·leles protagonitzades per forenses, jutges, policies i també per advocats, artistes, polítics i sicaris. Històries de personatges que intenten fugir d’un passat que els persegueix.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]