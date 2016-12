‘Desobediència, fa temps també que en reclamem. Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous, i aquesta declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la república catalana’, va dir el regidor de la CUP de Vic Joan Coma en un discurs el 9 de desembre de l’any passat en el ple municipal. Per aquelles paraules, el jutge de l’Audiència espanyola Ismael Moreno l’acusa d’incitar a la sedició. De fet, avui mateix en la declaració a Coma, el jutge li ha preguntat per aquella expressió. ‘Li han preguntat què significava truita, què significava ous i què significava trencar’, ha explicat el seu advocat i diputat de la CUP, Benet Salellas.

Per això, per a donar resposta al jutge, hem recollit un parell de receptes sobre com fer una truita. Per exemple, la de Marc Ribas, del programa ‘Cuines’ de TV3:

Ací podeu veure una recepta més clàssica:

I ací una versió més senzila, de truita a la francesa:

