El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha assegurat aquest dijous que la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, està exercint ‘de facto’ de presidenta del Tribunal Constitucional (TC), i ha cridat els magistrats del tribunal a reaccionar i reivindicar la seva independència.

Ho ha dit en la roda de premsa de presentació dels actes institucionals de la Diada, en preguntar-li per l’avís de Santamaría del dimecres que el Govern central està preparat per actuar contra l’aprovació de la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica.

Turull ha dit que amb les declaracions de Santamaría ‘queda clar que la independència del TC és indescriptible’, cosa que –ha dit– desgraciadament no el sorprèn.

Considera que tant les declaracions com les actuacions de la vicepresidenta indiquen que el TC no és independent: ‘Els diu com ho han de fer, quan s’han de reunir i en quin moment han d’actuar’.

Considera que això solament pot canviar ‘si reaccionen i li diuen que actuaran amb independència i que es reuniran quan creen oportú i no quan digui el Govern espanyol’.

