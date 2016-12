Representants de Turquia i de Rússia han acordat un pla per a les parts enfrontades a Síria que preveu declarar un alto el foc a tot el país que començaria a la mitjanit de dimecres a dijous, segons ha informat un responsable turc a l’agència de notícies Anatòlia.

El cessament d’hostilitats s’aplicaria a totes les zones en les quals combaten les forces del règim que presideix Baixar al-Assad i els rebels, segons aquest responsable, que ha demanat mantenir la seva identitat sota l’anonimat.

D’acord amb el pla pactat, Turquia i Rússia treballaran perquè entri en vigor l’alto el foc a la mitjanit de dimecres a dijous. El cessament d’hostilitats no s’aplicarà als grups considerats ‘terroristes’ pel règim.

El responsable turc ha dit que si l’alto el foc funciona, començaran les negociacions polítiques al Kazakhstan sota els auspicis de Turquia i Rússia.

El president rus, Vladímir Putin, va dir divendres passat que Rússia i Turquia havien acceptat una proposta perquè els representants del règim sirià i de l’oposició es reunissin a la capital del Kazakhstan, Astanà.

Síria pateix la guerra des de fa més cinc anys, quan el règim que presideix Baixar al-Assad va decidir reprimir amb violència les manifestacions pro-democràcia que van sorgir en el context de les primaveres àrabs.

Des d’aleshores, el conflicte ha costat la vida de més de 250.000 persones i ha deixat més de deu milions de desplaçats de les seves llars, segons les estimacions de les Nacions Unides.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]