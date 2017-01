El Parlament turc ha aprovat aquesta matinada una reforma constitucional que obre la porta a canviar el sistema parlamentari per un de presidència executiva, el que augmentaria els poders del president, Recep Tayyip Erdogan.

Segons informa l’agència turca L’Anatòlia, el Parlament turc ha votat una nova Constitució després de l’aprovació a la sessió d’aquesta matinada de 18 articles nous, que la seva votació va començar dimecres després de tres setmanes de debat parlamentari.

La reforma constitucional, com paquet, ha estat aprovada amb 339 vots a favor i 142 en contra, i obre la possibilitat que Turquia voti pròximament en referèndum el canvi de sistema. Segons ha declarat aquesta setmana el viceprimer ministre Numan Kurtulmus els plans del Govern passen perquè la consulta es realitzi a l’abril.

El primer ministre turc, Binali Yildirim, ha donat l’enhorabona als diputats per aprovar la reforma constitucional i ha destacat que el poble turc tindrà l’última paraula.

‘Hem fet el nostre treball. Ara traslladem l’assumpte al verdader propietari, el nostre poble’, ha afirmat. ‘El vot del poble serà el més precís’, ha subratllat el primer ministre.

A l’impulsor de la reforma, el governamental Partit Justícia i Desenvolupament (AKP) se li ha sumat el suport de l’opositor Partit d’Acció Nacionalista (MHP). Si bé, el Partit Republicà del Poble (CHP) ha instat que els turcs “rebentin el joc que s’ha realitzat al parlament”.

‘L’error que s’ha comès al parlament pot ser revocat pel poble’, ha afirmat el líder de la formació socialdemòcrata, Kemal Kilicdaroglu.

La reforma constitucional requerirà una majoria simple en la consulta per ser finalment aprovada. La reforma de la Constitució ideada per l’AKP convertirà la presidència en un autèntic poder executiu, alguna cosa que preocupa l’oposició per la deriva autoritària d’Erdogan.

