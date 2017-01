El govern del Kirguizistan ha reconegut avui que les autoritats turques han sol·licitat informació referent a l’atacant de la discoteca Reina d’Istambul. Diversos mitjans de comunicació han identificat a l’autor com un ciutadà kirguís.

El Comitè Nacional de Seguretat del Kirguizistan ha explicat que està investigant també aquest home i la veracitat d’un passaport que ‘possiblement pertany al suposat terrorista’, segons l’agència de notícies AKI Press.

El consell ha explicat que ha obert un canal de comunicació amb les autoritats turques amb vista a compartir informacions sobre un home que continua a la fuga després de matar 39 persones durant una festa de cap d’any. L’atac ha estat reivindicat per l’autoanomenat Estat Islàmic.

La policia turca ha detingut, fins ara, a 14 persones per la seva presumpta vinculació amb l’atemptat, les últimes sis avui, segons una font de seguretat esmentada per l’agència oficial Anatòlia. Les autoritats no han detallat el vincle d’aquests sospitosos amb l’atac, però sí que han deixat clar que entre ells no hi ha el responsable directe de la massacre.

La pista siriana

La pista que segueixen les autoritats porta també a Síria, des d’on hauria entrat a Turquia l’atacant. Diversos mitjans com Haberturk o CNN Turk asseguren que el sospitós va arribar a territori turc a través de la ciutat de Konya el novembre del 2016, amb la seva dona i dos fills.

Pocs dies abans de l’atac, hauria arribat a Istambul, si bé no estaria clar el moment de la seva radicalització. La seva dona, que suposadament figura entre les persones arrestades, ha assegurat que es va assabentar de l’atemptat pels mitjans i que desconeixia la ideologia del seu marit, segons CNN Turk.

