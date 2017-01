El president dels Estats Units, Donald Trump, ha destituït la fiscal general en funcions, Sally Yates, unes hores després de fer-se pública una carta on demanava al Departament de Justícia que no acatés l’ordre executiva per restringir l’accés al país d’immigrants i refugiats.

En concret, la mesura, signada el divendres, imposa una moratòria a l’entrada de ciutadans de Síria, l’Irac, l’Iran, el Iemen, el Sudan, Somàlia i Líbia. També en suspèn l’accés al dret d’asil. L’entrada en vigor de l’ordre va originar desenes de detencions dissabte i protestes als principals aeroports del país.

La Casa Blanca ha acusat Yates d’haver traït el departament per haver-se ‘negat a adoptar una ordre designada per a protegir els ciutadans nord-americans’. En el mateix comunicat, es critica l’ex-fiscal de ser ‘dèbil en matèria fronterera i política migratòria’.

De manera provisional, el portaveu del president, Sean Spicer, ha anunciat que la fiscal general de l’estat de Virginia, Dana Boente ocuparà la vacant que deixa Yates. S’espera que aviat el senat nomeni el candidat de Trump a la fiscalia general: Jeff Sessions.

