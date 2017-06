El president del Grup Demòcrata i ex-batlle de Barcelona, Xavier Trias, ha plantejat aquest dimecres un acord entre el PDECat, ERC i el PSC per guanyar a Ada Colau en les properes eleccions municipals. En declaracions a Rac 1, Trias ha apuntat que seran les bases del seu partit les que decidiran com afrontar les properes eleccions, però ha opinat que la millor solució passaria per fer algun tipus de coalició electoral prèvia que tingui prou força com per superar BComú. ‘Anem a fer la unió abans. Hem de fer els possibles per crear una base més àmplia’, ha argumentat. Segons Trias, el líder del PSC, Jaume Collboni, està ‘infinitament’ més a prop d’ell que de l’actual batllessa, tot i que estigui governant amb ella.

Trias s’ha mostrat partidari de partits forts, i ha reivindicat el nucli del Grup Demòcrata amb Joaquim Forn al capdavant. Ara bé, tenint en compte el que va passar en les darreres eleccions municipals, ha considerat que ara toca ampliar la base i fer un acord previ per aconseguir un moviment que pugui obtenir un bon resultat, superior al que pugui aconseguir Colau. Ha recordat que a Barcelona, si un no aconsegueix 21 suports governa la llista més votada, encara que tingui 11 regidors.

En tot cas, ha apuntat que aquesta serà una decisió que prenguin les bases del PDECat. ‘Però si m’escolten a mi jo crec que hem de fer els possibles per fer una base més àmplia’, ha afegit. Ha negat que sigui possible un acord amb el PPC, amb Cs o amb la CUP, i ha constatat que es poden fer ‘acords importants i amplis amb ERC i amb el PSC’, perquè hi ha ‘molts punts que els uneixen’.

De fet, ha opinat que Collboni està ‘infinitament’ més a prop d’ell mateix que de Colau, i ha remarcat que ell comparteix el model social de Pasqual Maragall i del PSC en general.

Aquest acord per desbancar Colau de la batllia, ha continuat, ha de tenir com a plantejament bàsic que ‘no hi ha benestar sense creixement econòmic’, i contrastar-lo amb el model de ‘decreixement econòmic’ que propugna BComú.

