El president del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha lamentat aquest dilluns que la batllessa de la ciutat, Ada Colau, no hagi fet acte de presència per donar suport als encausats del 9-N. ‘Si realment es vol defensar la democràcia del nostre país, s’hi ha de ser en actes com el d’avui. Més fets i menys paraules, batllessa Colau’ ha demanat Trias en un parell de piulades des del seu compte de Twitter, on s’ha queixat que l’alcaldessa de la capital del país no surti a defensar el dret a votar del poble català.

