La campanya convocada per les entitats sobiranistes en suport de l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau, que seran jutjats la setmana que ve per haver organitzat el 9-N, ha arribat a 28.000 inscrits. Ahir al vespre el nombre d’adhesions per a la concentració de dilluns dia 6 era de 25.000, i aquest matí ha augmentat considerablement.

La xifra l’ha feta pública l’ANC, que també ha explicat que ja hi ha 120 autocars programats. En el mateix comunicat es demana que preferentment es faci servir transport públic i, en concret, en el cas del metro es convida la gent a baixar a les estacions de Plaça d’Urquinaona (L1 i L4), Barceloneta i Jaume I (L4) i Plaça Tetuan (L2), per evitar aglomeracions a l’estació d’Arc del Triomf.

Per a inscriure-s’hi, cal omplir un formulari en aquesta web.

