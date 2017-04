Els Mossos anuncien un nou pla “polivalent” contra els robatoris en domicilis

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que el terrorisme gihadista és la principal amenaça a la seguretat pública i ha certificat que la policia comprova i analitza qualsevol indici o sospita: “Res, absolutament res, queda en un calaix”.

En el seu discurs en la celebració del Dia de les Esquadres, presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Trapero ha afirmat que les accions del Daesh en territori europeu tensen el sistema democràtic.

Ha indicat que les seves accions són imprevisibles i usen mitjans de fàcil accés, encara que ha puntualitzat que a Catalunya bàsicament es tracta de persones vinculades ideològicament a l’organització i que fan “apologia i enaltiment”.

Ha recordat que els Mossos han identificat 50.000 persones i 20.000 vehicles dins del Pla antiterrorista.

En el seu discurs ha identificat com una altra amenaça els robatoris amb força en domicilis i, malgrat que s’han reduït un 2% el 2016, van ser 74 casos al dia, per la qual cosa ha anunciat un nou pla “polivalent” per combatre’ls.

Ha indicat que es tracta de robatoris que atempten contra la intimitat de les persones i el seu entorn més personal, i que la sensació de no estar segur a casa pot tenir conseqüències personals: “No cal menysprear aquests efectes”.

Per això, ha demanat col·laboració entre cossos policials, administracions i poder judicial per lluitar contra aquesta problemàtica per aconseguir “establir un concepte del domicili inviolable jurídicament i socialment”.

