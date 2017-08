Falta un mes per al referèndum de l’1-O. Quatre setmanes que seran les més intenses de la història recent de Catalunya. En parlem en aquesta nova edició de VilaWeb Paper, la primera després de les vacances d’agost, que ja podeu descarregar. També hi trobareu una anàlisi de les errades de la nota que El Periódico atribueix a la CIA.

Aquest número inclou l’editorial de Vicent Partal, el Mail Obert de Tina Vallès i un reportatge de Roger Cassany sobre les protestes de veïns al barri del Raval de Barcelona, arran de l’augment de ‘narcopisos’. Martí Crespo ens hi ofereix un reportatge sobre els cinquanta anys de la micronació de Sealand, i Joan Josep Isern una ressenya sobre l’última novel·la de Rafael Vallbona, La casa de la frontera.

Són unes quantes pàgines amb el millor periodisme de VilaWeb, a punt per a ser impreses amb la impressora de casa o per a ser llegides de manera interactiva en pissarretes i mòbils.

VilaWeb Paper torna amb les piles carregades per oferir-vos la millor informació.

