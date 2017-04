La cap de la diplomàcia andorrana a la Unió Europea, Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg i Alemanya, Maria Ubach, substituirà Gilbert Saboya al capdavant del ministeri d’Exteriors a partir del 15 de juliol. Així ho ha informat el mateix cap de Govern, Toni Martí. Es tracta d’una recomposició, segons que ha dit ell mateix, del seu equip, que passa per la creació d’una nova cartera d’Economia i Innovació, que liderarà Saboya, i comptarà amb Neus Soriano i Josep Maria Missé, que ja desenvolupaven fins ara tasques en l’àmbit econòmic.

Ubach no abandonarà les negociacions amb la UE per a l’acord d’associació. ‘Trobar un reemplaçament en plena negociació amb la UE requeria posar al capdavant una persona que conegui el detall de les negociacions en curs, i en aquest sentit no hi ha persona més adequada’, ha valorat Martí.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]