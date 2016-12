The New York Times ha elaborat una sèrie de vídeos en 360 graus que expliquen històries del món i cada dia en publica un. Els protagonistes del vídeo d’avui són els Castellers de Vilafranca, en el qual se’ls pot veure carregant una quatre de deu a la plaça de la Vila. L’han titulat ‘Com construir una torre humana’ i paral·lelament a les espectaculars imatges, un text sobreimpressionat explica alguns detalls d’aquesta tradició catalana.

