La portada del diari escocès The National equipara avui la situació política de Catalunya amb la d’Escòcia. Amb el titular ‘La lluita per l’autodeterminació a Europa’, publica una imatge de l’ex-president Mas abans d’entrar al TSJC, acompanyada d’aquesta frase: ‘Protestes mentre l’ex-dirigent català s’encara a un judici per una votació sobre la independència.’ Al costat hi ha una fotografia de la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, amb una bandera escocesa amb les estrelles europees. ‘El parlament de Holyrood, disposat ha rebutjar l’entrada en vigor de l’article 50 [que activa el procés negociador del Brexit]’, s’hi llegeix.

