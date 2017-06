Kilian Jornet continua trencant fronteres. És l’atleta català més internacional, i s’ha pogut comprovar d’ençà que va fer la gesta d’assolir el cim de l’Everest dues vegades en menys d’una setmana, amb entrevistes a mitjans de tot el món (vegeu per exemple aquesta a Le Monde). L’últim exemple és l’entrevist que li ha fet el diari The Guardian en vídeo, titulada: ‘Dins la ment del millor corredor de muntanya del món’.



Algunes de les reflexions que hi fa: ‘Un cop ets allà dalt, la gran majoria de les coses desapareix, i et quedes només amb les coses que et fan sobreviure. No penses en el passat, ni en el futur. Simplement, ets en aquell moment

De vegades pots córrer 160 quilòmetres i pot ser fàcil, però és així perquè has entrenat molt fort. Vaig poder pujar l’Everest tan ràpidament perquè he estat entrenant a les muntanyes des que tenia un any. És important de tenir les capacitats que tenim i de ser humil sobre això, i no pensar que som superherois’.

Entrevista a Kilian Jornet a VilaWeb: ‘Allà dalt no tens ningú que et digui que al·lucines’

