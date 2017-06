Un Tesla del model S P100D ha batut el rècord de distància recorreguda per un cotxe elèctric sense carregar la bateria. Concretament ha fet 901,2 quilòmetres. El rècord anterior era de 728,7 quilòmetres i també l’havia fet un Tesla, però un model P85D.

El propietari de la companyia, Elon Musk, va assegurar que assolir els 1000 quilòmetres d’autonomia ‘hauria de ser possible amb el model 100D i els neumàtics adequats’.

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2017