Un terratrèmol de magnitud 7,7 a l’escala Richter s’ha registrat a la costa sud de Xila, segons que ha informat el Centre Geològic dels Estats Units. El sisme ha tingut l’epicentre a uns 40 quilòmetres al sud-oest de Puerto Quellón, al sud del país. El centre d’Alerta de Tsunamis del Pacífic ha emès una alerta per la possibilitat que es generi un tsunami en zones situades en un radi de 1.000 quilòmetres al voltant de l’epicentre terratrèmol.

L’Oficina Nacional d’Emergències de Xile (Onemi) ha ordenat evacuar les zones de la platja a les regions de Biobío, Araucanía, Los Ríos i Aysén, després del sisme.

