L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest dilluns la creació de la nova empresa pública que gestionarà el servei d’abastiment d’aigua, que ara haurà de validar el ple municipal. En una sessió extraordinària de la comissió informativa de territori i sostenibilitat, el PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES i la CUP han donat llum verda a la constitució de la nova companyia, als estatuts pels quals es regirà i al reglament per desplegar el servei.

El PDECat –membre del govern– i C’s s’han abstingut, mentre que el PP hi ha votat en contra. El primer tinent de batlle i regidor d’Aigua, Alfredo Vega, ha situat el primer semestre del 2018 com a termini per a posar en marxa la nova empresa Aigua de Terrassa, de manera que ha assegurat que a finals d’any el ple haurà d’aprovar una nova pròrroga de sis mesos amb MINA.

MINA és l’empresa que gestiona l’abastiment d’aigua a Terrassa des de fa dècades. La majoria d’esquerres de l’ajuntament va apostar per la municipalització del servei al principi de la legislatura, però la burocràcia i un conflicte judicial entre el consistori i l’empresa concessionària, juntament amb l’elaboració dels informes tècnics, han endarrerit el procés.

