El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, creu que l’important d’un referèndum d’independència no és el resultat, sinó convocar-lo i exercir el dret de decidir: ‘Perquè un poble que decideix el seu futur mai serà un poble derrotat’, ha dit en declaracions a La Sexta.

Creu que per primera vegada en la història Catalunya, el govern català té ‘els instruments per al referèndum’ i que seran els seus ciutadans els que decideixin el resultat final. ‘La societat catalana avui està en un escenari que no haguéssim pogut imaginar fa set o vuit anys. Si a mi m’haguessin dit fa deu anys que estaríem on estem, no hauria donat una previsió tan optimista’, ha apuntat.

A la pregunta de si opina igual que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hi hauria independència si així es pronuncia la meitat més un dels catalans, Tardà s’ha mostrat d’acord, també si l’opció preferida pels ciutadans és el no a la independència: ‘Qui mana és el poble’, ha dit.

