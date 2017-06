El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, ha qualificat avui d‘‘absurd’ i ‘esquizofrènic’ el fet que el PSOE es plantegi la possibilitat d’aplicar sancions als batlles del PSC que donin suport al referèndum de l’1 d’octubre. En declaracions als passadissos del congrés, Tardà ha advertit que aquesta qüestió serà ‘la prova del cotó fluix del nou PSOE’. ‘Si realment han canviat i diuen que són diferents del que han estat, haurien de renegar de les paraules del senyor Puente —portaveu de l’Executiva del PSOE— quan va dir que castigarien els batlles i regidors del PSC que o bé estiguin d’acord amb el referèndum o no posin impediments a la ciutadania per expressar la seva voluntat’.

Segons Tardà, ‘sembla absurd’ que els socialistes espanyols ‘s’atreveixin a dir que castigaran els demòcrates per actuar com a tal’. ‘Estan una mica esquizofrènics, però això es cura amb la realitat’, ha dit, perquè ‘canviar de jaqueta no és fàcil’.

El portaveu d’ERC ha recordat que un dels batlles assenyalats és el de Blanes, Miquel Lupiáñez. ‘Voler castigar els socialistes catalans que com el batlle de Blanes només ha dit que ell aniria a votar perquè no es pot oposar a una voluntat majoritària dels ciutadans de Blanes que volen votar em sembla tant obvi que el que ha dit el senyor Puente em sembla estrafolari’.

