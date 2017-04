El diputat d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha assegurat que ERC no té res a veure ni amb la gravació ni amb la filtració de la conversa del secretari organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí en un restaurant de Manresa on assegura que s’haurà d’apostar per un candidat autonomista si el procés no surt bé.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Tardà ha dit que seria absurd filtrar una gravació on surten les veus de dos militants d’ERC, en al·lusió a la portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l’ex-candidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, de qui ha dit que sembla reconèixer les veus. Per això, ha fet una crida a no seguir el joc dels disbarats i ha qualificat la polèmica d’estèril.

