Els treballadors de la Torre Mapfre de Barcelona han estat desallotjats avui al matí com a mesura preventiva davant del fum causat per un incendi en un restaurant pròxim.

Segons ha informat l’Ajuntament a Europa Press, la decisió del desallotjament no ha estat dels Bombers, sinó que la mateixa companyia l’ha pres com a precaució.

El foc s’ha originat cap a les 9.30 hores en una campana extractora de cuina d’un restaurant situat al número 16 del carrer Marina, al Port Olímpic de Barcelona.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]