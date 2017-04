La Plataforma Stop Mare Mortum ha organitzat una acció sorpresa aquest dimarts al matí davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per denunciar les morts al mar Mediterrani i la inacció dels governs europeus, entre els quals l’espanyol. Per dur a terme l’acció, una vintena de membres de la plataforma han tallat el trànsit durant deu minuts a les vuit del matí al carrer Mallorca amb Roger de Llúria per llegir un comunicat davant la delegació que deia: ‘La manca de voluntat política per aplicar vies legals i segures perquè la gent pugui arribar al territori europeu’. El 2017 han mort 826 persones al Mediterrani, segons ha recalcat Irene Rivas, membre de la Plataforma.

